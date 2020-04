Fiavet Basilicata chiede interventi strutturali a Governo e Regione

A seguito dell’ultimo Tavolo di lavoro tra Fiavet Basilicata e Regione è stato stilato un documento con una serie di richieste e proposte per affrontare l’emergenza coronavirus.



Ettore Cucari, presidente di Fiavet Campania-Basilicata, ha sottolineato come “le misure varate dal governo, probabilmente insufficienti, rischiano di rivelarsi inutili se non concretizzate nel giro di due settimane. Abbiamo chiesto sgravi fiscali e interventi creditizi per le agenzie di viaggi che, contrariamente ad altre attività, non potranno ripristinare il proprio giro d’affari appena conclusa la crisi sanitaria. Saranno necessari investimenti massicci per riposizionare l’Italia, la Campania e la Basilicata sul mercato turistico: pretendiamo attenzione da parte dello Stato che sembra non considerare il lavoro prezioso svolto dalle agenzie”.

Le richieste

Le richieste al Governo emerse dal confronto Fiavet-Regione riguardano sia le misure necessarie a contrastare la crisi economica, sia le iniziative necessarie al rilancio del turismo.

Sotto il primo aspetto, si fa appello alla prosecuzione della cassa integrazione fino a tutto il 2020 e comunque fino alla reale ripresa delle attività. In alternativa si chiede di prevedere forme miste di Cig e piani straordinari di formazione per i dipendenti. Inoltre, viene richiesto un contributo per 6 mesi per i lavoratori stagionali impegnati presso le agenzie e un’‘indennità d'impresa’ una tantum, calcolata in percentuale sul fatturato 2019 o sull’ultima dichiarazione fiscale presentata.



Fra le altre misure da mettere in atto richieste alla Regione, la soppressione per l'anno 2020 dell’Irap e di ogni altra imposta regionale a carico delle imprese; la prosecuzione della Cassa Integrazione in deroga; l’attuazione di un piano straordinario di formazione per gli operatori e lavoratori del turismo; l’istituzione di un contributo a fondo perduto per la dotazione di strumentazione digitale per le adv, anche in collaborazione con le Camere di Commercio, per una efficace promozione della Basilicata.



Sul fronte del rilancio del turismo, Fiavet Basilicata chiede al Governo un piano strategico per il rilancio del turismo e ricollocazione del Paese Italia sul mercato turistico; la detrazione delle spese sostenute per l’acquisto di servizi turistici fruiti sul territorio nazionale dall’imposta sui redditi delle persone fisiche; impulso al turismo congressuale e al turismo religioso; incentivi ai viaggi d’istruzione da svolgersi in Italia; destinazione obbligatoria per i Comuni delle risorse derivanti dalla tassa di soggiorno a interventi strutturali, di arredo urbano e di qualificazione dell’offerta.



Fra gli altri interventi proposti e richiesti alla Regione, la definizione di un Piano strategico per il rilancio e lo sviluppo del turismo della Basilicata; la realizzazione del progetto ‘ Basilicata, terra della salute’ con un piano straordinario di promozione e comunicazione multicanale rivolto in particolare alle nuove generazioni; la previsione di forme di incentivo per turismo in bassa stagione e per famiglie; la creazione di incentivi per il turismo scolastico; l’istituzione di un tavolo tecnico, congiuntamente a Guardia di Finanza e Polizia Turistica, per azioni urgenti contro l’abusivismo; voucher per la partecipazione a fiere e appuntamenti promozionali internazionali per il 2021; aggiornamento del sito Infotrav e misure concrete nei confronti dell’abusivismo; contributi a fondo perduto finalizzati a all’utilizzo dei supporti digitali; intensificazione dei trasporti per la copertura di tratte a breve e medio raggio del territorio regionale.