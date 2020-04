Albarella pronta all’estate

L’isola di Albarella nel parco del Delta del Po pensa al futuro. In primo piano la stagione estiva, che vedrà in primo piano tutte le azioni necessarie per garantire sicurezza, prevenzione e rispetto degli ospiti e dei lavoratori dell'Isola.



Una task force ad hoc ha definito tutte le regole da rispettare sull’Isola da parte dei lavoratori, sia interni sia esterni, avvalendosi anche di esperti e consulenti per assicurare la massima prevenzione e sicurezza.

È stato predisposto un protocollo di igienizzazione e sanificazione degli spazi comuni definendone le regole di utilizzo degli stessi per garantire le distanze di sicurezza e la continua vigilanza. Saranno igienizzate strade, parco giochi e percorsi vita. È stata prevista l'igienizzazione degli stabilimenti balneari con prodotti ecologici, dei lettini e dei camminamenti e per le piscine anche l'utilizzo di nebulizzatori meccanici e a mano. Saranno igienizzate le biciclette ogni volta che vengono riconsegnate così come le golf car. Gli appartamenti e gli hotel saranno igienizzati e dotati di disinfettanti.



Inoltre, il servizio medico privato dedicato all’Isola sarà potenziato e l’ambulatorio sarà dotato di strumentazioni e Dpi necessari per trattare i casi specifici.



In spiaggia, l’idea del plexiglass tra un ombrellone e l'altro non avrebbe senso ad Albarella. L’Isola ha una spiaggia di 350mila metri quadri e già nelle stagioni normali ciascun ombrellone conta 16 metri quadri di spazio esclusivo, che quest'anno sarà aumentato fino a 40 metri quadri. Significa contare su un distanziamento di 6 metri tra gli ombrelloni. Per aumentare il distanziamento e diminuire gli assembramenti al bar, inoltre, sarà implementato il servizio spiaggia con il delivery drink and food all'ombrellone.



Fra gli altri aspetti che rendono Albarella una meta possibile per la prossima estate, il fatto che si tratta di un’Isola, con accesso controllato 24 ore su 24, con 600 ettari di terreno e 12mila posti letto.