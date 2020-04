“Potremmo essere una regione pilota, proveremo a farlo”. Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria (nella foto), pensa alla ripartenza e, intervenuto a Radio24, tratteggia le prime mosse prese per affrontare la fase 2.

“Abbiamo adattato le norme nazionali alle esigenze locali - spiega - dando il permesso per avviare la cura del paesaggio e la risistemazione degli stabilimenti balneari e per aprire i piccoli cantieri di manutenzione delle seconde case e dello spazio pubblico. Oggi pomeriggio riunirò tutte le categorie della Regione Liguria con gli esperti e i medici per capire esattamente come potremo affrontare la stagione turistica e la ripresa alla vita”.



No al 'Liberi tutti'

Secondo Toti è dunque urgente trovare regole che consentano all’economia di ripartire: “L’Olanda lo ha già fatto, la Germania e la Francia stanno pensando a riaprire tutto a maggio: se si lavora qualche idea viene”.



L’inizio della fase 2 non sarà certo un ‘liberi tutti’: “Ci sarà chi dovrà continuare a stare a casa e chi dovrà ricominciare a mettete il naso fuori, altrimenti gli stranieri occuperanno gli spazi delle imprese italiane”.