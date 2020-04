di Remo Vangelista

“Bisogna tornare a viaggiare e affidarsi alle agenzie di viaggi” . Gianmarco Centinaio, ex ministro dell’Agricoltura e Turismo nel Governo Conte 1, chiede da settimane interventi a sostegno del settore. Lui con un passato nel Club Med sa bene che si riparte con le adv. Senza non è possibile.



Senatore lei dice che ogni giorno parla al telefono con imprenditori e associazioni. Che quadro emerge?

Preoccupante è dire poco. Ora è tutto fermo e di provvedimenti per il settore neppure l’ombra. Sino ad adesso il Paese ha sentito tanti faremo.



Questo mese potrebbe però arrivare un decreto per il turismo?

Sento, sentiamo dire così, ma la vedo dura.



Torniamo al suo appello in favore delle agenzie.

Durante una trasmissione tv ho spiegato che nelle agenzie si trovano fior di professionisti. Chi era partito acquistando il viaggio in adv è stato rimpatriato nei tempi dovuti. Gli altri un po’ meno direi. La mia famiglia ha comprato e comprerà sempre in agenzia.



In questa occasione i tour operator hanno fatto i salti mortali. Grande prova di impegno e serietà. Cosa ne pensa?

I tour operator hanno riportato a casa gli italiani e in alcune occasioni si sono fatti carico anche di chi aveva acquistato online. Sappiamo bene che il fai da te non è stato riprotetto a dovere. Noi della Lega abbiamo segnalato i casi critici alla Farnesina. Non è stato semplice…



Intende il dialogo con la Farnesina?

Dopo che Neos si era attivata più volte con i voli di rimpatrio il nostro Ministero ha deciso di entrare nella partita coinvolgendo anche Alitalia. Poi anche la nota di Astoi ha dato una spinta alle nostre autorità.

Centinaio mantiene un profilo istituzionale non si scaglia contro la Farnesina. Malgrado l’opinione e il pensiero siano chiari rimane dentro l’ambito politico.



In questi giorni ha richiesto un intervento del Governo creando un Fondo di Garanzia per il Turismo. Risposte?

Ho proposto questo iniziativa a fondo perduto, perché è inutile negare che il turismo stia subendo i danni più pesanti. Non bisogna lasciare indietro nessuno e servono fondi altrimenti non si rialzano più. Per ora noto poca attenzione per il comparto.



Centinaio e la Lega hanno anche proposto un voucher da spendere in Italia. Bocciato in prima istanza, ma ora sembra tornare di moda…



Si ripartirà in estate? Quali mete saranno raggiungibili?

Penso agosto in Italia e nei weekend di settembre. Salviamo il salvabile, poi si vedrà. Credo anche che assisteremo a una ripartenza di alcune mete come Egitto e Tunisia. In ogni caso, mi auguro che nessuno pensi di salvare una parte della stagione alzando i prezzi di agosto…