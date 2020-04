Portale Sardegna lancia il progetto ‘Sardegna Isola Sicura’

Portale Sardegna battezza il nuovo progetto ‘Sardegna Isola Sicura’, nato dalla collaborazione con realtà imprenditoriali dell’intera filiera del turismo sardo. L’iniziativa pone le sue basi sull’analisi di mercato effettuata dal Gruppo, che evidenzia come solo il 7% degli intervistati preveda già da ora di non fare le vacanze estive.

Il progetto

Il progetto si muove su una strategia imprenditoriale coordinata affinché, dopo la crisi, si adottino nuovi standard di servizio che consentano ai clienti di vivere serenamente una vacanza in Sardegna, mediante l’attivazione, già da subito, di una serie di best practice che anticipino, armonizzino e consolidino le eventuali direttive nazionali.



Le tematiche che verranno trattate nel corso dei vari tavoli di lavoro per la creazione del protocollo ‘Sardegna Isola Sicura’ verteranno sull’adozione di alcuni criteri in grado di ridurre la probabilità di contagi.



“In un momento in cui è necessaria la massima coesione e il massimo spirito collaborativo – commenta Massimiliano Cossu, a.d. di Portale Sardegna - ci facciamo promotori dello sviluppo di un protocollo condiviso per tutta la filiera turistica che garantisca la massima tutela dei viaggiatori che scelgono la nostra regione come meta delle loro vacanze estive. Queste misure sono rivolte inoltre a scongiurare un turismo disordinato e privo di specifiche linee guida che possa mettere a rischio tanto i turisti, quanto la popolazione locale. Vogliamo essere proattivi, sottoponendo sin da ora ai principali attori del turismo sardo un protocollo che nasce dalle esigenze espresse dai viaggiatori stessi e che sia suffragato dal parere degli esperti. Abbiamo dato il via a un tavolo di lavoro dinamico e operativo che prevede, oltre alla condivisione di un protocollo di best practice, la condivisione di azioni di marketing e la realizzazione di un gruppo di acquisto coordinato, che permetta di adeguarsi ai nuovi standard delineati. Gli operatori che otterranno il marchio 'Sardegna Isola Sicura' potranno offrire ai viaggiatori un servizio pensato per affrontare al meglio le loro vacanze nell’Isola”.