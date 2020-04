Detraibilità dei viaggi in Italia: entra in campo la politica

Detrarre dalle tasse i soldi spesi per concedersi le prossime vacanze in Italia. La richiesta avanzata in questi giorni da più voci dell'industria dei viaggi nostrana, tra cui Confcommercio e Federalberghi, entra nel dibattito politico. In un’intervista all’agenzia di stampa agcult.it, la deputata del Partito Democratico, Martina Nardi, ha confermato l’intenzione di voler portare la questione in Parlamento e garantire così “incentivi fiscali per chi trascorrerà le vacanze nelle località turistiche italiane”.

“È innegabile – ha dichiarato la deputata - che il comparto turistico sarà tra quelli maggiormente colpiti dall'emergenza sanitaria anche nel medio e lungo periodo. Per questo motivo proporrò di introdurre nel prossimo decreto ed almeno per due anni fiscali la detraibilità delle spese sostenute dagli italiani, per un massimo di 1000 euro”.