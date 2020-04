L'annuncio di de Negri: Bmt rimandata al 2021

La Borsa Mediterranea del Turismo di Napoli è rimandata al 2021. La decisione, ufficializzata da Progecta srl, è diretta conseguenza dell’emergenza sanitaria in corso che, spiega l’amministratore Angioletto de Negri (nella foto), ha costretto tutte le organizzazioni fieristiche nazionali e interazionali ad annullare le manifestazioni del 2020.

“Secondo noi - evidenzia de Negri in un lettera inviata ad espositori e stampa - per quest’anno non ci sono più le condizioni per assicurare agli espositori ed ai partecipanti l’evento di livello che tradizionalmente offre Bmt”.



"Torneremo più forti di prima"

"Ripartiremo - aggiunge - quando potremo ritornare a lavorare a pieno ritmo nelle nostre aziende ed allora torneremo in pista e ci presenteremo più forti di prima al nuovo mercato, con cui dovremo confrontarci nel 2021 dopo questa esperienza che ci ha segnato profondamente".



La decisione finale è stata presa dopo aver provato a rimandare l’organizzazione dell’evento, “pensando che la fine dell’emergenza fosse più vicina di quella che invece si sta annunciando”.



"Non ci scoraggiamo"

De Negri evidenzia ancora come non si potesse pensare a un’edizione di fine estate di Bmt che, spiega, “è la fiera di primavera per eccellenza e si svolge nel periodo ideale per il lancio, la promozione e la vendita delle principali vacanze annuali degli italiani”.



Tuttavia l’amministratore tiene a precisare che lui, come altri imprenditori, non intende scoraggiarsi: “Guardiamo oltre per provare a scorgere la luce oltre il tunnel - dice nella lettera - e proprio per dare il via alla ripresa del nostro entusiasmo così come delle nostre attività, Progecta sta preparando una sorpresa che farà seguito al ritorno alla normalità, per incontrare gli imprenditori ma soprattutto gli amici con i quali stiamo condividendo le difficoltà di questi mesi, per partire insieme, di corsa, verso un futuro che sarà sicuramente migliore”.