Mibact, il Parco di Ostia Antica diventa fumetto per #ioleggoacasa

Il Parco Archeologico di Ostia Antica è il protagonista di una storia a fumetti, disponibile gratuitamente online per la campagna #ioleggoacasa, nata nell’ambito del battage del Mibact #iorestoacasa.

Curata dal fumettista Antonio Pronostico per ‘Fumetti nei Musei’, la storia si intitola ‘Passatempo’ e i suoi inconsueti personaggi cercano un modo per allietare il tempo.



La collana conta 51 albi ambientati nei musei italiani e, per regalare ai ragazzi ogni giorno un viaggio diverso, in questo momento di grande difficoltà, il Mibact grazie a Coconino Press Fandango e ai suoi autori rende disponibili online tutti i fumetti a rotazione.



I fumetti sono normalmente distribuiti nei singoli musei coinvolti nel progetto, offerti gratuitamente ai ragazzi che partecipano alle attività educative, alle visite guidate e ai laboratori museali.



Ogni domenica saranno pubblicati online, tutti insieme, sei fumetti. Dal lunedì fino alla domenica successiva si potrà leggere, per 24 ore, una di quelle sei storie.