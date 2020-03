Raffaello500 di Musement: viaggio virtuale tra i capolavori del genio di Urbino

Si chiama Raffaello500 il percorso museale virtuale creato da Musement per consentire di ‘viaggiare’ alla scoperta dei capolavori più famosi dell’artista in giro per il mondo in occasione dell’anniversario dei 500 anni della sua morte.

“Un museo virtuale che associa arte e scoperta e, allo stesso tempo – spiega l’azienda in una nota -, uno strumento in grado di far viaggiare stando comodamente seduti davanti al proprio laptop, tablet o smartphone, tra 11 paesi e più di 30 città che ospitano oggi oltre 100 delle più importanti opere che hanno segnato la carriera artistica del genio di Urbino”.



Il percorso virtuale attraversa i Paesi di Italia, Spagna, Francia, Inghilterra, Germania, Scozia, Ungheria, Austria, Russia, Stati Uniti d’America e Brasile.