Turismo enogastronomico, la formazione online secondo Roberta Garibaldi

Due video settimanali scaricabili gratuitamente, in cui esperti e professionisti offrono spunti di riflessione per gli operatori turistici e le aziende del settore food & wine condividendo case history, informazioni e dati.

Sono i ‘Dialoghi sul turismo enogastronomico’, la serie di webinar ideata dalla docente universitaria Roberta Garibaldi per aiutare gli operatori del comparto a riorganizzare le proprie attività e affrontare lo stato di crisi.



Le sezioni

Tre le sezioni in cui sono divisi gli interventi: ‘Lo scenario’, uno sguardo a come si sta evolvendo il settore; ‘Gli strumenti’, con suggerimenti pratici su come approcciare le piattaforme di intermediazione per il food & wine; ‘Le best practice e le reti’, spazio in cui parlano gli operatori, le Dmo e i consorzi per illustrare le proprie realtà.



Gli appuntamenti

Questa setitmana Donatella Cinelli Colombini, presidente Donne del vino, fondatore Movimento Turismo del vino e titolare del Casato Prime Donne di Montalcino e la Fattoria del Colle di Trequanda, nel webinar ‘Enoturismo, uno sguardo verso il futuro dalla situazione attuale’ offre una riflessione sulla prospettiva dell'enoturismo post emergenza. Federico Ceretto, invece, presenta ‘Enoturismo, il sistema integrato Ceretto, tra arte e ristorazione di eccellenza’.



Altri argomenti trattati sono la DopEconomy con Mauro Rosati, direttore generale di Fondazione Qualivita, e ‘Come vendere ai turisti esperienze enogastronomiche attraverso il web’ di Stefano Tulli, co-fondatore di Winedering. Infine nell’incontro ‘Enoturismo e rete sul territorio’ si confrontano due rappresentanti delle bollicine italiane: Camilla Alberti, presidente della Strada del vino Franciacorta, e Innocente Nardi, presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore.