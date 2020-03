Regione Sardegna, nuova app per monitorare le quarantene

La Sardegna continua a difendere un numero di contagi limitato e lancia una piattaforma informatica avanzata, per monitorare la quarantena obbligatoria e georeferenziare gli spostamenti delle oltre 26mila persone entrate in Sardegna dall'inizio dell'emergenza, prima e dopo il decreto ministeriale.

Come riportato dall’Ansa, sono compresi anche i non residenti che hanno occupato le seconde case al mare, come pure i sardi rientrati. Il sistema è capace di tenere la situazione sotto controllo minuto per minuto, comune per comune, con approssimazione fino al numero civico.



La app in questione si chiama Covid 19 Regione Sardegna ed è già scaricabile su android e tra un paio di giorni su Ios. Chi è arrivato nell'Isola ha potuto già utilizzarla per compilare il modulo dove indicare il domicilio in cui trascorrere il periodo di quarantena.



Al momento, si parla di trentamila domande mappabili nel sistema informatico ed è già possibile chiedere il consenso alla geolocalizzazione. I dettagli verranno condivisi con le Prefetture e gli uffici epidemiologici della sanità regionale.