Viaggiare restando a casa, Touring Club lancia 'Passione Italia'

Touring Club Italiano lancia 'Passione Italia', una campagna che alla mappa del contagio contrappone la mappa della Bellezza.

Una sorta di cartina interattiva da utilizzare quotidianamente, per viaggiare da casa e ricordare che in Italia c'è una bellezza che resiste da secoli che va raccontata. Attraverso una sezione dedicata del sito e i profili ufficiali Facebook e Instagram dell'associazione, i lettori verranno accompagnati alla scoperta virtuale di luoghi, paesaggi e itinerari, dalle città d'arte alle coste, dalla montagna ai borghi o ai cammini, narrati attraverso approfondimenti e fotografie dell'archivio storico.



Un'iniziativa di sensibilità collettiva che, ha spiegato il presidente Franco Iseppi, "ha come obiettivo raccontare l'Italia e le sue mete turistiche". A. D. A.