Belvilla di Oyo Vacation Home stringe un accordo con MarcheHoliday

Un segnale positivo: Belvilla, marchio del gruppo OYO Vacation Homes, investe in Italia e sigla una partnership con MarcheHoliday, t.o. regionale focalizzato sul turismo extra-alberghiero.

La partnership si basa su una strategia che combina la forza commerciale e la stabilità di un grande gruppo, mantenendo allo stesso tempo presenza in loco e stretti rapporti con i proprietari delle case. L'obiettivo è permettere a MarcheHoliday di specializzarsi maggiormente e garantire vantaggi ai proprietari.



"Ci stiamo preparando a scrivere il futuro con il miglior partner su cui contare - commenta Enrico Grassi, ceo di MarcheHoliday -. Abbiamo capito che per essere forti sul mercato bisogna essere una squadra, pensare in grande e lavorare sui dettagliW.



L'accordo, aggiunge Gianluca Cocco, country manager di OYO Vacation Homes in Croazia e in Italia, "rappresenta un ulteriore investimento di Belvilla in Italia, dimostrando come il nostro Paese continuerà a essere un mercato di riferimento per le case vacanza". O. D.