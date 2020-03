Rimini lancia il servizio per la visita virtuale della città

Debutta stRimining, la nuova sezione del sito web del Comune di Rimini che si propone come piattaforma per raccogliere e condividere in rete contenuti culturali e artistici della città. Iniziativa lanciata nell’ambito di #iorestoacasa.

Spettacoli in streaming, audio e videoconferenze, mappe interattive, virtual tour, curiosità storiche di Rimini e la voce dei suoi protagonisti, a cui accedere attraverso un’unica piattaforma web. Un work in progress, come spiega Hotelmag che andrà a implementarsi di giorno in giorno.



La sezione 'I Musei a casa tua' apre una finestra sulle collezioni dei musei comunali della città, attraverso i social network, svelando quotidianamente aneddoti e curiosità del patrimonio custodito nei musei comunali.



Attiva, pur se chiusa fisicamente, è la Biblioteca Gambalunga, a cui è possibile accedere in modo gratuito attraverso la piattaforma Media Library Online. Da casa è possibile sfogliare l’archivio fotografico (consultando il catalogo online Scoprirete) o la raccolta dei disegni e delle stampe della Gambalunga, oppure vedere mostre virtuali, ascoltare gli audio delle conferenze organizzate in biblioteca. Inoltre, le tessere della biblioteca, di bambini, ragazzi e adulti, permettono di usufruire di ebook, audiolibri, edicola e riviste digitali, musica, film, documentari.



Sulla piattaforma anche spettacoli in streaming, il primo dei quali è “Zoroastro. Io, Giacomo Casanova”, film-concerto girato al Teatro Galli dal regista Gianni Di Capua.