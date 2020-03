Rimini rilancia per #iorestoacasa: i tour virtuali della città

Rimini non perde il legame con i suoi turisti e in questo periodo difficile, in cui si deve per forza restare a casa, rilancia dalla suo sito dedicato al turismo con la proposta di una serie di tour virtuali della città e dei dintorni, nella speranza che presto possano diventare reali.

Rimini Turismo, infatti, mette a disposizione 4 itinerari sul suo sito per scoprire la città in modo diverso: c’è quindi un itinerario romano, uno rinascimentale medioevale e uno felliniano. I tre tour toccano alcuni dei principali monumenti della città e alcuni luoghi simbolo legati al maestro del cinema italiano.



Il quarto itinerario è invece dedicato all’entroterra, con la proposta di una serie di piccoli borghi raggiungibili dalla città fra i quali Gradara, San Leo, Sant’Arcagelo di Romagna, Verucchio e molti altri.