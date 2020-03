Mef: “Al lavoro su misure di sostegno per le imprese delle zone più colpite”

“Il Governo sta approntando adeguate misure di sostegno a favore di lavoratori e imprese su tutto il territorio nazionale ed in particolare nei settori e nei territori più impattati” dall’emergenza coronavirus. L’annuncio arriva dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso una nota ufficiale.

Il Mef specifica che “si tratterà di un sostegno adeguato alle difficili circostanze di numerosi territori e volto a prevenire danni permanenti al tessuto produttivo dell’economia italiana e all’occupazione. Si utilizzerà per quanto possibile il lavoro agile e si rafforzeranno le misure di protezione dei lavoratori dal rischio di contagio”.



Gli interventi

Gli interventi di politica economica che sono in fase di definizione saranno vigorosi, ma commisurati alle esigenze e limitati nel tempo. “Il Governo – conclude la nota - si è impegnato a riprendere il sentiero di consolidamento del bilancio e di riduzione del rapporto debito/Pil non appena ciò sarà possibile alla luce dell’evoluzione dell’epidemia in Italia e a livello internazionale. Infine, il governo si impegnerà anche affinché venga approntato in tempi rapidi un pacchetto di misure dell’Unione Europea in coordinamento con l’intera comunità internazionale".