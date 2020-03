Sul ghiacciaio del Presena gran finale di stagione con il rapper Ghali

Gran finale della stagione invernale 2019-2020 sulle nevi del ghiacciaio del Presena, in programma il prossimo 13 aprile. Dopo i party diurni e serali nei rifugi e nei locali della ski area che animeranno i 4 giorni della kermesse musicale Ice Pop Fest, organizzata dal consorzio Pontedilegno-Tonale, il concerto finale sul ghiacciaio Presena vedrà in scena il rapper milanese Ghali. Il rapper milanese di origine tunisina si esibirà il giorno di Pasqua a 2700 metri di altitudine.

La sua performance sarà il punto di arrivo di una kermesse di quattro giorni (dal 10 al 13 aprile) che coinvolgerà non solo i rifugi in alta quota ma anche gli aprés ski alla base delle piste e il Palazzetto dello sport di Ponte di Legno.

“Siamo una destinazione turistica che ha voglia di divertirsi e questo nuovo evento vuole esserne la dimostrazione - commenta Michele Bertolini, consigliere delegato del Consorzio Pontedilegno-Tonale -. Abbiamo pensato ai tanti giovani che frequentano la nostra ski area e abbiamo deciso di trasformare il concerto di fine stagione in un vero e proprio evento di più giorni, ricchi di proposte musicali che siamo certi sapranno incontrare i diversi gusti musicali dei nostri ospiti”.

Il programma completo dell’evento, realizzato in collaborazione con EmpEvents e Sand, è disponibile a questo link.