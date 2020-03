Prove di ripartenza: nasce la campagna #IoCamminoInItalia

Una campagna per dare un contributo concreto alla ripartenza del Paese attirando l’attenzione di italiani e stranieri verso una tipologia di turismo che consente di vivere una vacanza a stretto contatto con la natura: quello dei cammini.

Nasce con questo intento #IoCamminoInItalia, la rete di imprenditori, comuni e appassionati di trekking, che, riporta HotelMag, si propone, attraverso un gruppo Facebook, di attirare idee, consigli e pacchetti dei player turistici. “La crisi non può durare in eterno – scrive Alberto Conte, presidente di Movimento Lento -, e quando passerà invitiamo tutti a scegliere l’Italia per il loro prossimo viaggio. Per questo abbiamo creato un gruppo Facebook nel quale i turisti potranno trovare informazioni pratiche e proposte sui principali cammini”.



Il gruppo è aperto a tutti: ai viandanti che cercano compagni di cammino, alle associazioni e alle guide che organizzano escursioni, agli operatori turistici che programmano vacanze o tour guidati a pagamento. “Il gruppo – aggiunge Conte – è inoltre dichiaratamente aperto agli operatori commerciali che ora sono in grande difficoltà; al loro sostegno va tutta la nostra dedizione, il nostro supporto e il nostro impegno”.