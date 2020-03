Sunlux Viaggi e Giardini Poseidon Terme insieme perché 'Ischia non si ferma'

‘Ischia: la bellezza non si ferma’, questo il titolo della campagna social messa in atto da Sunlux Viaggi e Giardini Poseidon Terme.

Un messaggio positivo, in un momento in cui ce n’è particolarmente bisogno, che intende rilanciare la primavera come stagione ideale per visitare l’isola. La campagna verrà accompagnata dal claim ‘Parliamo una sola lingua: quella dell’accoglienza’, che si unirà a una serie di messaggi nei dialetti regionali italiani.

Itinerari di primavera

L’arrivo della bella stagione suggerisce itinerari particolari: dal castello aragonese ai giardini La Mortella, passando per i luoghi de ‘L’amica geniale’, per i reperti del museo di Villa Arbusto e per le terme.

Ma in primavera Ischia è anche e soprattutto trekking: la baia della Pelara e il percorso della Sgarrupata, i Frassitelli e il bosco della Falanga, il sentiero che conduce alle fumarole di Montecorvo e la passeggiata nei borghi di Ischia Ponte e Sant’Angelo.