La montagna italiana resiste: il caso Cortina

In un momento di grande difficoltà per l’intero comparto turistico, le località di montagna italiane viaggiano in controtendenza. È il caso di Cortina, che, come riportato dal Corriere della Sera, negli ultimi giorni ha registrato il pienone.

Un risultato sicuramente favorito dalla chiusura delle scuole, ma che di fatto ha portato una ventata d’ossigeno sulle nevi ampezzane. Se molti turisti stranieri hanno disdetto la vacanza, gli italiani hanno invece preferito trascorrere qualche giorno in montagna, destinazione oltretutto ritenuta ‘più sicura’. E il fenomeno positivo potrebbe facilmente replicarsi anche nei prossimi giorni, favorito dalle ultime abbondanti nevicate.