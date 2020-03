Il messaggio dell’Enit all’estero: “Italy is a safe country”

“Italy is a safe country, it is safe to live in Italy and it is safe to travel to Italy”: Questo il messaggio dell’Enit che, in queste ore, è stato ripreso dai media internazionali. “L’Italia è un Paese sicuro - riporta la nota dell’ente - e il sistema sanitario nazionale italiano, tra i più efficienti al mondo, ha immediatamente messo in atto procedure volte a salvaguardare cittadini e turisti”.

E ttgmedia.com ha mostrato di saper cogliere al meglio il significato del messaggio, dal momento che precisa come la maggioranza dei casi di coronavirus registrati sia confinata in alcune regione del Nord Italia, con sole 11 cittadine isolate in tutto. “Il resto del Paese è sicuro e accessibile” continua la dichiarazione dell'ente, che specifica come le azioni preventive straordinarie come la chiusura temporanea di alcuni siti o la sospensione di alcuni eventi rappresentino “misure cautelative che nulla hanno a che fare con la diffusione del virus nel territorio italiano”.



E conclude dicendo che “tutti i servizi e le attività per i cittadini e i turisti sono normalmente attivi e la qualità della vita, per la quale l’Italia è famosa in tutto il mondo, rimane alta”.