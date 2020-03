Albarella punta sulle famiglie: il calendario degli eventi di aprile

Una serie di eventi per catturare l’interesse di uno dei suoi target preferenziali: quello delle famiglie. L’isola di Albarella, immessa nella natura del Parco del Delta del Po, apre la stagione 2020 con iniziative per il fine settimana pasquale, da sabato 11 a lunedì 13 aprile, dedicate agli ospiti dei suoi due hotel e oltre 250 villette e appartamenti vacanza, oltre ai poco più di 3mila proprietari.

Un parco giochi ecosostenibile

Ed è proprio nel pomeriggio del Lunedì dell’Angelo che sarà inaugurato AlbarellaLand, il nuovo parco giochi ecosostenibile dotato di strutture ludiche realizzate in legno e corda. Pensato per i bambini, offrirà percorsi tibetani, dischi rotanti, torrette alte fino a 10 metri, teleferiche e altre attrazioni adrenaliniche.



Per l’iniziativa ‘Pasqua immersi nella natura’, invece, saranno organizzate gite fuori porta, pranzi a buffet nell’hotel Capo Nord o serviti sulla terrazza affacciata sul green del Golf Hotel. E ancora, picnic sull’erba nel giardino privato dell’hotel Capo Nord, attività sportive e laboratori di animazione per grandi e bambini, passeggiate in spiaggia e lungo la laguna di Albarella.



Dedicato agli sportivi

Riservato, invece agli sportivi il weekend del 18 e 19 aprile, con i corsi fitness dell’iniziativa ‘Mens sana in corpore sano’. La due giorni sarà ricca di attività olistiche e di cross training suddivise in varie sessioni giornaliere e altre discipline di gruppo, come l’allenamento funzionale, sempre seguiti da professionisti del settore fitness. Si potrà anche testare in anteprima il nuovo box dedicato all'allenamento funzionale Triform: quindici postazioni per il salto della corda, kettlebell swing, trazioni alla sbarra e bilancieri.

Il mese si concluderà, poi, con l’iniziativa ‘Happy Family’ il 25 e 26 aprile, una due giorni all’insegna del divertimento e dell’animazione dedicata ai più piccoli.