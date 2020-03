Friuli Venezia Giulia, skipass gratuito per chi soggiorna nelle località montane

Skipass gratuito per chi soggiorna sulle montagne del Friuli Venezia Giulia. Questa l’iniziativa lanciata dagli albergatori e dagli operatori aderenti ai consorzi e alle reti di impresa in collaborazione con PromoTurismoFvg per l’intero mese di marzo.

A seguito delle nevicate degli scorsi giorni, l’ente ha deciso di proporre un pacchetto turistico che permette di ottenere lo skipass giornaliero gratuito pernottando in una delle strutture situate nelle località montane dei sei poli sciistici della regione.



L’iniziativa rientra nelle strategie e nelle azioni messe a punto da PromoTurismoFvg e avviate la scorsa settimana per contenere gli effetti dell'emergenza coronavirus sul comparto turistico.