Part - Palazzi dell'Arte di Rimini: nasce il nuovo sito museale

Nasce il nuovo sito museale Part – Palazzi dell’Arte di Rimini, che riunisce in un progetto unitario la riqualificazione a fini culturali di due edifici storici della città, dove troverà collocazione permanente la raccolta di opere d’arte contemporanea donate da artisti, collezionisti e galleristi alla Fondazione San Patrignano.

Il sito museale si colloca all’interno del complesso monumentale medievale costituito dal duecentesco Palazzo dell’Arengo e dal trecentesco Palazzo del Podestà, i due edifici contigui di grande rilevanza storica e architettonica che, insieme a Palazzo Garampi, al Teatro Galli e alla Pescheria, si affacciano su Piazza Cavour.



Il restauro e il riadeguamento funzionale degli edifici, si legge su Hotelmag, sono stati realizzati dallo Studio Ar.Ch.It, guidato da Luca Cipelletti, che ha anche firmato la messa in scena e l’allestimento della Collezione di San Patrignano. Il progetto museografico segue e ricalca l’eclettismo e la natura disomogenea della collezione come punto di forza.



Quest’opera di riqualificazione artistico-culturale della città è stata resa possibile attraverso un lavoro sinergico tra pubblico e privato sociale: l’intesa tra Comune di Rimini e Fondazione San Patrignano ha permesso di dotare la città di un innovativo museo pensato per essere a un tempo occasione di avvicinamento all’arte contemporanea per il pubblico generale e strumento per valorizzare le donazioni ricevute dalla comunità.



Le architetture medioevali dei palazzi entreranno in dialogo aperto con le opere contemporanee ospitate al loro interno.



“Rimini ha scelto di costruire il suo futuro perseguendo un nuovo modello di sviluppo che ha nella valorizzazione del patrimonio storico, culturale e artistico una delle sue principali direttrici – ha affermato il sindaco Andrea Gnassi -. Un cambio di paradigma, per una città che riparte dalla sua identità, dalle sue radici, con uno sguardo sempre più internazionale e proiettato al domani. Part segna un nuovo modello di dialogo tra pubblico e privato, uniti da un obiettivo comune. Rimini avrà un nuovo spazio che andrà a inserirsi nel quadrilatero urbano che comprende il Museo Fellini, Castel Sismondo e Piazza Malatesta, il Teatro Galli, il Ponte di Tiberio”.