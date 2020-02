Le Isole minori della Sicilia all'Itb per rilanciare l'Italia

Messaggio positivo da parte delle isole di Sicilia, che parteciperanno all’Itb di Berlino. Al centro del piano di promozione, il territorio e la commercializzazione dei servizi turistici delle piccole isole siciliane con pacchetti e itinerari tematici per vivere in modo autentico il territorio. Isole di Sicilia, ospite presso lo stand della Regione Siciliana, promuoverà in questo modo il brand Islands of Sicily.

Un messaggio positivo

“Siamo convinti che in questo momento più che mai occorra dare continuità alla nostra presenza all’estero - dichiara Christian Del Bono, presidente di Islands of Sicily e di Federalberghi Isole Minori della Sicilia -. Sembra che in Italia da sabato scorso il mondo si sia fermato per un’errata e isterica rappresentazione degli effetti del coronavirus. Abbiamo assistito a fughe in avanti di alcuni amministratori pubblici, a scivoloni e dichiarazioni azzardate di altri, a una spettacolarizzazione del fenomeno da parte di molti media. Tutto questo sta minando seriamente la nostra economia e la nostra reputazione internazionale. Le nostre imprese e i nostri dipendenti sono ormai più preoccupati degli effetti economici e sociali che si stanno generando che dell’effettiva letalità del coronavirus. Questo è inaccettabile.



L'Italia pronta a ripartire

“Andremo a Berlino per contribuire a dimostrare con la nostra presenza allo stand e con una conferenza stampa che si terrà in ‘Piazza Italia’ in area Enit il 5 marzo che l’Italia che lavora e che produce non si è fermata. Che il nostro paese non è il lazzaretto d’Europa per come viene rappresentato ma un posto sicuro e il più bello del mondo. Che le nostre isole, come sempre, non vedono l’ora di accogliere al meglio i turisti italiani e stranieri interessati alla nostra destinazione, provenienti da tutte le latitudini e da tutte le regioni di Italia”.