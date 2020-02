Vicolungo The Style Outlets, restyling da 9 milioni per uno shopping esperienziale

Sta per volgere al termine l’operazione di restyling da 9 milioni di euro di Vicolungo The Style Outlets. I lavori, a cura dello studio internazionale Chapman Taylor, muovono nell’ottica di fornire “un nuovo modo di proporre e vivere l’outlet dove, a fianco dell’offerta commerciale, si valorizza sempre di più l’esperienza del visitatore, a 360 gradi”, spiega Eduardo Ceballos, coutry manager di Neinver in Italia.

Nel dettaglio, sono stati predisposti nuovi ledwall e mappe digitali. Rinnovato l’impianto di lighting, così come le facciate, gli ingressi, l’arredo esterno e le pensiline.



La piazza

Nella piazza centrale è stato rinnovato l’edificio dell’Info Point, ora ampliato con l’introduzione di una nuova area business & lounge, destinata ad accogliere meeting ed eventi.



Sempre nella piazza, sarà completato nella primavera del 2020, il ‘Kinder Joy of moving Park’, parco ludico motorio per bambini che si svilupperà su una superficie di 1.700 metri quadrati.



Shopping esperienziale

Lo shopping si fa sempre più esperienziale, grazie a un'offerta variegata che guarda anche all'intrattenimento, con iniziative sportive, musicali, artistiche, creative o solidali. Parallelamente, cresce l'offerta food.