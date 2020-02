Spiaggia della Pelosa di Stintino: si va verso numero chiuso e ingresso a pagamento

Arriva una nuova stretta per la famosa spiaggia della Pelosa di Stintino, in Sardegna. Per salvaguardare uno dei gioielli naturali della nostra Penisola, il sindaco ha deciso che quest’estate ci saranno limiti strettissimi, con un ingresso a pagamento e il numero chiuso.

Il provvedimento attualmente in discussione sarà attivo a partire dal primo giugno e fino al trenta settembre nella fascia oraria compresa tra le 8 e le 18. L’accesso alla spiaggia sarà consentito a un numero massimo di 1.500 bagnanti, i quali a loro volta dovranno versare 3,5 euro quale contributo spese.



Ai bagnanti verrà consegnato un braccialetto biodegradabile di colore diverso ogni giorno che consentirà di monitorare le presenze. Saranno esentati dal pagamento i ragazzi sotto i 12 anni.