Matrimoni in mongolfiera: l’idea della Puglia

Il settore del wedding è sempre alla ricerca di esperienze e location inedite per meravigliare i futuri sposi, regalando momenti indimenticabili. Tra i nuovi trend del comparto, come racconta Hotelmag si sta facendo strada una proposta decisamente inusuale: la celebrazione del matrimonio a bordo di una mongolfiera. Un’idea che sta prendendo piede in Puglia, come spiega Francesco Ruggieri, accountable manager della società Mongolfiere Sud Italia: “È un territorio unico, ancora tutto da scoprire, e la mongolfiera rappresenta il mezzo migliore per poterlo ammirare da una nuova prospettiva, cogliendone l’anima più autentica”.

A bordo del pallone aerostatico si possono celebrare le nozze in compagnia dei testimoni (alcuni dei mezzi possono ospitare sino a otto persone), ma anche fare il brindisi e lo shooting fotografico. A occuparsi di tutto è, appunto, Mongolfiere Sud Italia, compagnia aerea certificata Enac. Oltre al wedding, le mongolfiere sono disponibili anche per incentive, che terminano con la consegna di un ‘attestato di volo’ a tutti i partecipanti e un brindisi finale con degustazione di prodotti tipici del territorio pugliese. L’azienda organizza anche voli turistici disponibili tutto l’anno e i suoi palloni aerostatici si esibiscono durante eventi pubblici e privati e in occasione dei festival culturali.



I voli durano circa un’ora e sono preceduti da un briefing; il pacchetto include anche il trasporto per il ritorno al punto di partenza e le assicurazioni aeronautiche previste dalla vigente legislazione. “L’obiettivo per il 2020 – anticipa Ruggieri – è di raddoppiare le tappe dove siamo già presenti (Basilicata, Calabria, Puglia e Sardegna), abbracciando anche il Salento, e investire maggiormente in Puglia nel segmento eventi e wedding”.



(Foto: Rocco Figliuolo)