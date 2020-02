Global Blue: “Continua la crescita dello shopping tax free in Italia”

di Mariella Lamonica

Continua l'ascesa del tax free shopping in Italia. Nel 2019, secondo i dati Global Blue, gli acquisti tax free dei turisti provenienti da Paesi extra-Ue nella Penisola sono cresciuti del 16% rispetto al 2018, mentre il valore dello scontrino medio ha fatto registrare un +8%, attestandosi a 985 euro.

I cinesi (che rispetto al 2018 sono cresciuti del 7%) si confermano il bacino principale, con un peso pari al 28% del totale, seguiti dai russi e dagli statunitensi.



La spesa maggiore si è concentrata sul Nord Italia (56% del totale), seguito dal Centro (41%) e dalle regioni del Sud e le isole (3%). "Il tax free shopping in Italia nel 2019 ha registrato una crescita a doppia cifra. Un aumento trainato non solo dalle destinazioni italiane più tradizionali, come Milano, Roma, Firenze e Venezia, ma anche da quelle meno note ai Globe Shopper" ha commentato Stefano Rizzi, country manager di Global Blue Italia.