Toscana, nasce #mytuscany: l’hashtag di destinazione

La Toscana sceglie per il 2020 una campagna di comunicazione non ordinaria, ma l’animazione di un racconto web della Regione, con un’azione di ingaggio online rivolta a coloro che sono in viaggio sul territorio, a coloro che sono stati o saranno in vacanza in Toscana e anche e soprattutto alla vasta community di Instagrammer toscani, che si occuperanno del coinvolgimento e dell’animazione degli utenti della piattaforma social.

“Abbiamo una grande fortuna – dice Francesco Palumbo, direttore di Toscana Promozione Turistica – quella di parlare di una regione che in realtà si promuove da sola. Quindi è per noi più interessante che ogni viaggiatore parli della ‘sua’ Toscana e di come viene cambiato da una viaggio in Regione”.



Un contest

Ma l’azione promozionale non servirà soltanto a produrre un racconto online partecipato: si articolerà anche in un contest rivolto ai turisti internazionali che mette in palio un viaggio in Toscana con gli amici e la possibilità di diventare testimonial della nuova immagine della regione.

“Tutto ruota intorno a un hashtag – dice l’assessore regionale a Turismo Stefano Ciuoffo – che funzionerà da contenitore unico del grande racconto che viaggia suoi social sulla nostra Regione”. C. P.