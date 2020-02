Cresce il turismo internazionale in Italia: i dati del Rapporto Iriss-Cnr

di Adriano Lovera

Il turismo mondiale corre e l'Italia segue la scia. Il turismo internazionale nel nostro Paese è aumentato del 12,4% dal 2015 al 2018, con un incremento medio annuo di circa il 4%, maggiore di quello di Spagna (3,8%), Germania (3,3%) e Francia (2,6%). Emerge dalla nuova edizione del rapporto Iriss-Cnr sul turismo.

A livello regionale, per gli arrivi, in testa c'è il Veneto (19,5 milioni), seguito dalla Lombardia (16,7 milioni), mentre la Campania registra i valori più alti tra le regioni meridionali e insulari, con circa 6 milioni di arrivi. Nel dettaglio, Roma è la principale destinazione con 20,3 milioni di presenze (il 9,4% del totale delle presenze dei clienti stranieri in Italia), seguita da Venezia (10,4 milioni), Milano e Firenze (entrambe con circa 7,8 milioni di presenze). La componente europea, al 68%, conserva una netta prevalenza.



I consumi turistici ammontano a 107,5 miliardi di euro l'anno, spesi per il 38,8% dagli stranieri e per il 61,2% dagli italiani.