Stop alle guide abusive: la Sardegna lancia il ‘patentino’

Una vera e propria ‘patente’ per le guide turistiche per combattere l’abusivismo. La Regione Sardegna sta già inviando a domicilio agli iscritti nelle liste regionali (e dunque è regolarmente autorizzato a svolgere la professione) gli speciali cartellini plastificati che individueranno le guide in regola (in totale 6.200 sull’intera isola).

Come riporta ansa.it, i cartellini sono di 4 tipi: guida turistica, guida ambientale escursionistica, guida turistica sportiva e direttore di agenzia di viaggi.



L’assessore al Turismo Gianni Chessa ha precisato che la Regione sta provvedendo anche all’adeguamento della normativa.