L'onda dei turisti enogastronomici: Italia leader dell'offerta

di Oriana Davini

Sono oltre il 53 per cento dei viaggiatori mondiali, con i Millennials a guidare il trend; vogliono vivere esperienze diverse dove il food si mescola allo shopping e alla cultura e spendono mediamente di più sul territorio.

È questa l'onda dei turisti enogastronomici fotografata dal Rapporto sul Turismo Enogastronomico 2020, quarta edizione della ricerca firmata da Roberta Garibaldi, docente universitario di tourism management, sotto l'egida della World Food Travel Association e dell'Associazione Italia Turismo Enogastronomico.



Un trend dove spicca anche la mancanza dell'intermediazione, con t.o. e adv assenti dal business di un segmento turistico sempre più apprezzato sia dagli italiani che dai turisti stranieri.



"I t.o. stranieri - spiega Roberta Garibaldi - giudicano eccellente la qualità dell'offerta italiana e delle esperienze gastronomiche ma lamentano la difficoltà di reperimento delle informazioni e di prenotazione".



Dai risultati del Rapporto, emerge come l'Italia guidi l'offerta enogastronomica a livello europeo. Dal confronto con i competitor stranieri, infatti, la Penisola "è ai vertici per quanto riguarda produzioni di eccellenza, aziende vitivinicole, aziende olearie, imprese di ristorazione, musei del gusto. Birrifici e Città Creative Unesco legate all'enogastronomia".



Gorgonzola e pizza sono i prodotti italiani Igp più ricercati sul web insieme ad arancini, ossobuco, Parmigiano Reggiano e Pecorino Romano.