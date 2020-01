Nasce Italywow, la app che punta sulle esperienze e sull’offerta qualificata

di Amina D'Addario

Presentare la propria offerta turistica agli utenti dei principali mercati internazionali, arrivando a interagire anche con i bacini emergenti di Cina e India. Nasce con queste credenziali Italywow, la nuova applicazione a misura di operatori e agenzie di viaggi presentata nella sede di Enit a Roma.

Un progetto costruito attorno alle esperienze che, ha spiegato il co-founder e project manager Luca Simoni "vuole diventare lo strumento per promuovere attività turistiche, anche le più remote, e portarle all'attenzione dei potenziali clienti e di bacini altrimenti irraggiungibili con le proprie forze".



Uno strumento innovativo finanziato con un programma di crowdfunding attraverso la piattaforma Stars Up. "Ora stiamo testando la versione beta dell'applicazione, mentre il nostro piano di sviluppo - ha precisato Simoni - prevede di chiudere la fase di crowdfounding il 29 marzo per poi essere sui principali store digitali entro il secondo trimestre di quest'anno".