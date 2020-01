Musement official experience provider di Fondazione Cortina 2021

Musement è official experience provider per le finali di Coppa del Mondo 2020 e i Mondiali di sci alpino che si terranno a Cortina d’Ampezzo nel 2021.

Grazie all’accordo siglato con Fondazione Cortina 2021, la piattaforma si impegna a offrire un ventaglio di esperienze dedicate ai due eventi sportivi, pensate per gli appassionati degli sport invernali e per i turisti.



“Per noi rappresenta un’ulteriore occasione e una conferma sulle grandi potenzialità di questo nuovo modello pensato per vivere i grandi eventi sportivi - Paolo Giulini, cofounder e vp offer development di Musement -. È inoltre un’opportunità per avvicinare sempre più utenti a questa tipologia di manifestazioni: non solo appassionati, ma anche semplici viaggiatori che colgono l’occasione di questi appuntamenti per lasciarsi incantare dal territorio”.



Tutte le esperienze potranno essere acquistate singolarmente o in abbinamento ai biglietti per assistere alle competizioni, attraverso i portali degli eventi o i canali distributivi Musement.com e Tui.