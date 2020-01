Cafarotti, Roma: “Sull’abusivismo ricettivo intervenga il Governo”

"La concorrenza sleale puó essere contrastata solo sul piano legislativo, ma le norme possono arrivare solo dall'ente nazionale". L'assessore capitolino allo Sviluppo Economico e al Turismo Carlo Cafarotti (nella foto) ha risposto così alla richiesta avanzata dagli imprenditori del ricettivo di misure più efficaci per il contrasto all'abusivismo nel settore degli affitti brevi.

"Gli effetti della gentrificazione sulla città - ha detto intervenendo all'Albergatore Day di Federalberghi Roma - sono sotto gli occhi tutti, ma l'ente locale non ha facoltà di legiferare in termini di restrizioni, è necessario che ci sia l'intervento il Governo".



In attesa che venga chiarito l'aspetto normativo, secondo Cafarotti bisogna quindi lavorare sull'innalzamento della qualità e sulla sua corretta proposizione sul mercato. "È necessario creare un marchio per certificare cosa rispetta i canoni di qualità e cosa no. Un marchio - ha aggiunto - che il turista deve essere in grado di riconoscere". A. D. A.