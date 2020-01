Capri alla conquista del mercato spagnolo

Capri conquista la scena della Fitur di Madrid, primo appuntamento di promozione dell’isola a livello internazionale per il 2020.

La presenza dell’Isola Azzurra, ospitata nello stand della Regione Campania, è stata assicurata come sempre da Federalberghi Isola di Capri che anche quest’anno ha incontrato a Madrid gli operatori del mercato globale per anticipare quella che sarà quest’anno la proposta turistica nella Terra di Tiberio.



“Dai segnali raccolti in fiera ma anche da un primo bilancio delle prenotazioni per il 2020, Capri continua a mantenere il ritmo di crescita degli ultimi anni – spiega il presidente di Federalberghi Isola di Capri, Sergio Gargiulo – .Non potremmo chiedere di meglio ed è il frutto di politiche di promozione accorte e del prodotto di gran pregio sul quale gli operatori hanno lavorato e investito”.