Vacanze sulla neve, torna di moda la settimana bianca

Sciatori sempre più nomadi e infedeli e il ritorno della settimana bianca. Sono queste due delle tendenze principali dell’inverno secondo l’osservatorio Skipass panorama turismo di Jfc. In base alle rilevazioni quasi il 72% di chi ha fatto una vacanza in montagna lo scorso anno è disposto a cambiare destinazione, mettendo al primo posto la convenienza delle offerte e le promozioni sul web.

Intanto, come spiega Corriere della Sera, molte località stanno registrando prenotazioni da record, come le montagne olimpiche milanesi in Valtellina, prese d’assalto dai turisti cinesi, o la Valle d’Aosta, una delle regioni preferite per chi opta per il soggiorno in case e appartamenti.



Aumentano i soggiorni più lunghi

E sì, perché le settimane bianche stanno prendendo il sopravvento sul turismo mordi e fuggi. A confermarlo sono gli stessi albergatori, che indicano come target preferenziali le coppie e le famiglie. Per quanto riguarda i costi, quelli degli skipass sembrano essersi stabilizzati, mentre invece i rincari si fanno sentire per gli hotel, ma anche nel caso dei soggiorni in appartamento. Facendo una simulazione per la settimana dal 26 gennaio al 2 febbraio, ad esempio, il Corriere della Sera evidenzia come i prezzi per una notte in due scendano sotto i 150 euro a notte solo nelle località più piccole, come l’Aprica. Decisamente più costose località come Cortina d’Ampezzo, Courmayeur e Cervinia.