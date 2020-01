Destination Italia cresce sui mercati di lingua spagnola e portoghese

Crescono già da inizio anno del 30% le performance dei mercati di lingua spagnola e portoghese per Destination Italia, dopo un 2019 che si è concluso in positivo per la dmc incoming italiana.

Positivi sono anche, sul mercato latino americano, i risultati di Sono Travel Club la divisione di Destination Italia dedicata al segmento luxury: ad oggi si registra il raddoppio del portafoglio ordini di Sono per l'anno in corso.



"Il mercato sta notevolmente premiando la nostra value proposition e la nuova organizzazione - dice Nicola Gasperini, ceo Destination Italia - in particolare la forte integrazione tra sales e booking e, non ultimo, il grado di personalizzazione che riusciamo a dare su un'offerta che abbraccia tutta l'Italia”.



Dedicate al mercato spagnolo, portoghese e sudamericano sono alcune nuove proposte, come le escursioni per i crocieristi dai principali porti, la cui richiesta è in significativo aumento, particolarmente da parte del mercato messicano, e i pacchetti in treno, con la graditissima alta velocità. Confermata e ampliata, invece, l'offerta del prodotto Tesoros del Sur, molto apprezzata per l'opportunità di comporre, secondo le esigenze del cliente, una serie di tour ed estensioni nelle regioni del Sud Italia.



Tra le nuove combinazioni, si distinguono "Costiera Amalfitana e Puglia" e "Costiera Amalfitana e Sicilia”. L'intera linea di viaggi si arricchisce così di nuove mete e di esperienze coinvolgenti come le degustazioni di prodotti tipici e le cooking class, sempre più apprezzate.



Tra i nuovi prodotti anche i MiniVan tour in tutta Italia, con partenze dedicate e garantite per piccolissimi gruppi ideali anche per famiglie o gruppi di amici, che, lungo itinerari predefiniti, accompagnati in spagnolo o portoghese, permettono di visitare con più tranquillità, intimità e flessibilità le diverse località previste nel percorso.