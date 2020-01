Club Italia, lo spazio digitale dedicato al trade di Enit, si prepara a offrire nuovi servizi per gli operatori del turismo. Lo ha annunciato il presidente Giorgio Palmucci (nella foto) in occasione della presentazione del piano annuale del Turismo italiano.

"Stiamo implementando i servizi a favore degli operatori di Club Italia e, grazie alla sinergia con le ambasciate, saremo sempre più in grado di arrivare anche nei Paesi più sperduti". La piattaforma, ha spiegato il presidente, è stata "creata per fornire servizi e informazioni sulle nostre attività agli operatori che vogliono promuovere i loro prodotti all'estero".



Uno strumento, ha aggiunto Palmucci, "che stiamo cercando di potenziare per quanto riguarda servizi e contenuti". A. D. A.