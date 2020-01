Liguria, patto con l’Enit per rilanciare il turismo dopo il ponte Morandi

Promuovere la Liguria sui mercati nazionali e internazionali. Rilanciare l’immagine della Regione dopo le difficoltà vissute negli ultimi anni, come il crollo del ponte Morandi e le pesanti mareggiate che si sono abbattute sulla costa nel corso del 2019. Questo l’obiettivo della partnership siglata oggi tra l’Enit e la Regione Liguria, in occasione del consiglio di amministrazione dell’agenzia nazionale del turismo, che in segno di vicinanza si è svolto nel palazzo della Regione.

Al vertice hanno partecipato il governatore della Liguria Giovanni Toti, il presidente dell’Enit Giorgio Palmucci, il sindaco di Genova Marco Bucci, il commissario straordinario dell’Agenzia In Liguria Pierpaolo Giampellegrini, l’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino, l’assessore al Turismo del Comune di Genova Laura Gaggero. Insieme hanno definito le azioni da intraprendere a sostegno del turismo ligure e le strategie di promozione in Italia e all’estero, nelle principali fiere di settore, a partire dall’Itb di Berlino.



“Se nel 2019, l’anno terribile della mareggiata, e dopo il crollo del ponte, il turismo ha registrato uno 0,6% di calo di presenze negli alberghi della nostra regione, parallelamente si è verificato un significativo aumento della spesa dei turisti in Liguria, ovvero il Pil legato ai pernottamenti nel nostro territorio è cresciuto dell’11%. Segno che la qualità del turismo in arrivo in Liguria è aumentata”, ha sottolineato Toti. “Vuol dire – ha aggiunto il presidente della Regione - una clientela con un maggior potenziale di spesa. Segno che la nostra regione, che non deve fare la corsa sui numeri, vista la sua fragilità, sta imboccando la strada giusta e importante della qualità”.



Il presidente dell’Enit Giorgio Palmucci ha garantito il pieno sostegno alla Liguria. “Siamo venuti molto volentieri aderendo alla richiesta del presidente Toti di promuovere la Liguria, una regione che ha tanto sofferto negli ultimi anni, per manifestare la nostra vicinanza e ragionare insieme sulle principali iniziative da sviluppare attraverso i nostri 28 uffici nel mondo per promuovere i turismi liguri – ha dichiarato -. Organizzeremo insieme alla Regione e al Comune varie iniziative e non ultimo la Seatrade Cruise Global di Miami nella quale presenteremo la finale dell’Ocean Race di Genova”.