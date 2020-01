Magda Antonioli, Enit: “Sinergia con tutti gli attori della filiera”

“Abbiamo superato la Francia per numero di arrivi di turisti dai Paesi extracomunitari, siamo i primi per turismo del lusso e per i viaggi di nozze. E attiriamo sempre più millennials, il che ci consente di porre le basi per un ricambio generazionale”.

Parte da questi presupposti lo sprone che è arrivato oggi da Magda Antonioli, consigliere del cda Enit e vicepresidente della European Travel Commission nel corso della conferenza stampa di Federturismo Confcommercio che si è tenuta nell’aeroporto di Milano Linate”.



Le prospettive per il Paese in chiave turistica sono quindi ottime e va aggiunto anche un segmento come quello dell’enogastronomia che, nell’ultimo anno, è cresciuto di oltre 30 punti percentuali in termini di spesa degli stranieri. Ma c’è ancora molto da fare: “Promuovere l'Italia turistica sui mercati internazionali con successo – ha aggiunto -, in un mondo del travel sempre più dinamico e caratterizzato da viaggiatori esigenti, implica necessariamente quale premessa operativa una sinergia con tutti gli attori della filiera”.



Ma il passo deve essere anche un altro: l’obiettivo non deve infatti limitarsi a stimolare nuovi flussi ma “abbracciare elementi fondamentali per la crescita del paese, quali investimenti esteri, nuova imprenditorialità del comparto alberghiero e del vasto mondo dei servizi e delle tecnologie, nonchè il ruolo delle destinazioni stesse”.