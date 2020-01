Land of Fashion, via alla partnership con Bidroom

Land of Fashion fa squadra con Bidroom. Le due aziende hanno siglato una partnership che consentirà ai clienti fidelizzati del network di shopping destination (in possesso della One Day card o della Village card) di ottenere un anno di iscrizione e accesso gratuito alla piattaforma di prenotazione di hotel.

I possessori delle due card potranno così beneficiare delle migliori tariffe disponibili sul portale e di riduzioni sulle prenotazioni fino al 25%.



Ai clienti Land of Fashion sprovvisti di One Day card o Village card, Bidroom offrirà comunque un promocode per uno sconto del 50% sulla tariffa annuale di iscrizione, ottenibile presso tutti gli infopoint presenti negli outlet Land of Fashion.



Allo stesso tempo, i membri della piattaforma Bidroom potranno beneficiare di una riduzione del 10% in tutti i negozi Land of Fashion e saranno omaggiati con un aperitivo o una colazione per 2 persone.