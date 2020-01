La Cnn e Forbes incoronano Torino come meta turistica 2020

Un doppio endorsement che parte da una motivazione simile: Torino è poco conosciuta a livello turistico, ma meriterebbe di più per le sue alte potenzialità.

Arrivano da nomi quali Forbes e Cnn gli ‘spot’ per il capoluogo piemontese a livello internazionale. Nel primo caso alla città è stato dedicato un lungo articolo nel quale vengono descritte le sette perle che rendono Torino una città unica e per questo da non perdere a livello turistico.



Per quanto riguarda invece la Cnn, la prima capitale d’Italia è l’unica realtà italiana inserita nelle 20 destinazioni europee da scoprire e ancora non toccate dall’overtourism.