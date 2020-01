Tutte le Dolomiti in seggiovia: 100 milioni per il progetto Carosello

Collegare tutte le Dolomiti via seggiovia e sci, in tempo per le Olimpiadi invernali 2026: un immenso corridoio bianco con 1300 chilometri di piste e 500 impianti di risalita.

Così sarà il nuovo Carosello delle Dolomiti, un investimento di circa 100 milioni svelato dal governatore del veneto, Luca Zaia, e dal sindaco di Cortina Gian Pietro Ghedina, in occasione dell'inaugurazione della nuova cabinovia Freccia del Cielo. Il progetto collegherà tre aree ski sulle vette patrimonio Unesco: Sellaronda, tra Alto Adige, Veneto e Trentino; le sette zone sciistiche di Cortina d'Ampezzo e il Giro della Grande Guerra sopra Alleghe, tra le cime di Civetta, Pelmo e Tofana.



La prima fase, si legge su La Repubblica, collegherà Cortina all'area delle Cinque Torri attraverso Socrepes e Pocol: in un secondo momento arriverà il collegamento con Arabba e da qui verso l'Alta Badia e il Sellaronda. La terza fase unirà Cortina e Alleghe, mettendo il tassello finale a un percorso che collega sei passi dolomitici. O. D.