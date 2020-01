Best in Travel 2020, le Marche unica regione italiana nelle classifiche di Lonely Planet

Come ormai consuetudine i collaboratori e i redattori di Lonley Planet stilano diversi elenchi per indicare ai viaggiatori di tutto il mondo quali sono le mete da non perdere e da visitare - possibilità permettendo - durante l'anno.

Si tratta di 10 Paesi, 10 regioni, 10 città e 10 destinazioni convenienti selezionate dopo lunghe discussioni interne e in base ai criteri della sostenibilità.



Per il 2020 tra le regioni considerate imperdibili dalla prestigiosa guida ci sono le Marche, unica presenza italiana in tutte le categorie. "Dopo decenni in un ruolo un po' defilato, le Marche sono finalmente pronte a mettersi sotto i riflettori2 scrive Lonley Planet che consiglia la visita della regione del centro Italia (posizionata in classifica al secondo posto, appena dopo la Via della Seta in Asia Centrale) per il suo mix di paesaggi, arte, gastronomia, natura, storia. "Da esplorare con calma e relativa solitudine". M. T.