Al via sul ghiacciaio del Presena l'Ice Music Festival

Un concerto ha inaugurato il nuovo teatro di ghiaccio al Presena. Il violinista Andrea Casta ha aperto la stagione con uno spettacolo riservato ad autorità, operatori del settore e addetti alla costruzione dell’Ice Dome, inaugurando così la seconda edizione dell'Ice Music Festival, kermesse musicale organizzata dal consorzio Pontedilegno-Tonale, dall'Apt Val di Sole e da Trentino Marketing all'interno del maxi-igloo. Sponsor del progetto Mercedes-Benz, che ha sostenuto un’iniziativa architettonica unica nel suo genere. Nei concerti verranno utilizzati 16 tra violini, viole, violoncelli, chitarre, un enorme xilofono e percussioni composti interamente di ghiaccio.

Un festival unico

“Questo festival non ha eguali in Europa – ha detto Michele Bertolini, consigliere delegato del consorzio Pontedilegno-Tonale -. E per di più è inserito in un edificio che enfatizza il ruolo dell'acqua, un fondamentale bene comune trasformato in ghiaccio per l'occasione in modo totalmente sostenibile. Un’opera d’arte poliedrica che ha già dimostrato di saper rendere ancora più esclusivo il panorama già impareggiabile del Ghiacciaio Presena”.

“La prima edizione dell'anno scorso – aggiunge Luciano Rizzi, presidente dell'Apt Val di Sole – è stata fondamentale sia per il successo di pubblico che è andato oltre ogni aspettativa. Ma è per noi stato importante perché ci ha ricordato quanto è cruciale fare squadra e mettere in sinergia i territori per raggiungere risultati straordinari. Non potevamo quindi fare a meno di continuare quel percorso”.



Il calendario

Il calendario prevede fino a marzo 2020 due concerti il giovedì̀ e due il sabato. Agli spettacoli musicali si affiancheranno gli eventi domenicali di Ice Theatre. In scena ‘La fantastica avventura di un cuore di ghiaccio’, una favola per grandi e piccini in collaborazione con il museo delle Scienze di Trento. Durante il Carnevale, spazio all’Ice Puppets Show, spettacolo in prima mondiale delle marionette di ghiaccio.

Una volta al mese, al termine dei concerti nel teatro-igloo dell'Ice Music Festival, alcuni grandi chef presenteranno i propri menu degustazione nel vicino rifugio Passo Paradiso a 2585 metri.