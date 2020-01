I paradisi tricolore del wellness entrano nel circuito europeo Eden

di Amina D'Addario

Valdichiana senese, Alto Reno Terme, Duinio Aurisina, Frasassi/Genga e Manciano. Sono i cinque paradisi del benessere tricolore che entreranno a far parte del circuito Eden, la rete delle nuove località più salutari selezionate dall'Europa con Mibact ed Enit.

Un circuito di destinazioni rappresentative di un turismo slow e a minore concentrazione antropica pensato per favorire lo scambio di buone pratiche e la promozione del turismo wellness sui mercati internazionali.



"Il modello premiato dal 'Progetto Eden' - ha sottolineato la sottosegretaria del Mibact, Lorenza Bonaccorsi (nella foto) -, è quello che più incarna la visione di turismo che abbiamo in mente e che vogliamo portare avanti come Mibact. Improntato alla sostenibilità e alla diffusione su tutto il territorio italiano dei flussi turistici".



"La spinta alla valorizzazione delle località minori - ha evidenziato il direttore esecutivo di Enit, Gianni Bastianelli -, è molto forte. Per questi territori cercheremo di essere dei consulenti e dove ci sono realtà che non riescono a promuoversi, le aiuteremo a presentarsi meglio e a non disperdere le risorse".