Firenze e la Toscana regine della vacanze invernali

Sono stati oltre 800mila gli italiani che hanno scelto di trascorrere le vacanze di Natale e Capodanno in Toscana. Lo dice un’indagine di Cna Turismo, che vede a seguire la Lombardia con 614mila turisti italiani e Emilia Romagna con 592mila.

A fare da traino, le vacanze brevi: i pernottamenti da una a tre notti sono aumentati del 14% contro una crescita del 7,9% delle vacanze più lunghe.



Fra tutte le destinazioni, la parte del leone l’ha fatta Firenze con un +1,6% di arrivi e +4,9% di presenze. La città ha anche registrato un boom dell’house sharing: degli oltre 11mila annunci di Airbnb più dell’80% sono localizzati in centro e nella quasi totalità dei casi si tratta di interi appartamenti. Un turismo, dunque, che finisce per condizionare la comunità fiorentina nel suo complesso.



"Sono indispensabili interventi contro l’abusivismo – dice Luca Tonini, presidente Cna Città di Firenze e presidente nazionale di Cna Turismo – tanto nell’home sharing quanto nell’home restaurant che penalizza tutti: gli imprenditori in regola e la cittadinanza”.