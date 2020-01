Due pass cumulativi, il Colosseo rivoluziona il sistema tariffario

Due nuovi biglietti cumulativi che consentono di visitare più siti archeologici nell’arco di una o due giornate. Il parco archeologico del Colosseo rivoluziona il sistema di bigliettazione proponendo due tipologie di ingressi, da 16 e 22 euro: il Biglietto Forum Pass Super e il Biglietto Full Experience. il primo, della durata di un giorno, consente l’ingresso al circuito dei Fori Imperiali, del Foro Romano, del Palatino e anche di siti extra, tra i quali il Museo Palatino, la Casa di Augusto, l’Aula Isiaca/Loggia Mattei, il Criptoportico neroniano, il Tempio di Romolo, Santa Maria Antiqua, la Casa di Livia e la Domus Transitoria.

La visita del Colosseo, non compresa in questo tipo di biglietto, lo è invece nel secondo, come spiega qaeditoria.it. Il Biglietto Full Experience, che dura due giorni, consente infatti l’accesso al Colosseo, all’arena e ai sotterranei, in aggiunta agli ingressi compresi nel Forum Pass Super.

Inoltre, in occasione della celebrazione dei 150 anni di Roma Capitale, è stata allestita una passeggiata speciale legata alle origini di Roma.



La palma d'oro

Intanto il Colosseo si è guadagnato, per il secondo anno consecutivo, la palma d’oro nella classifica delle Top 10 destinazioni mondiali stilata da TripAdvisor. Al terzo posto si piazzano i Musei Vaticani, seguiti da Piazza San Marco che entra in decima posizione, dal Parco Archeologico di Pompei e dalla Galleria dell’Accademia di Firenze.